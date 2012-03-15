Харьковщина: столкнулись автобус с грузовиком, погиб человек
13:26, 15 марта 2012Новости регионов
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Еще четверо пострадали
В Харьковской области в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовым автомобилем один человек погиб, еще четверо пострадали.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в милиции, авария произошла сегодня около 7 часов утра в селе Коробочкино Чугуевского района.
В Центральной районной больнице Чугуева корреспонденту УНИАН подтвердили, что одна из пострадавших, пожилая женщина, умерла в больнице. Остальные пострадавшие остаются в отделении травматологии.
Как стало известно корреспонденту УНИАН, в ДТП попал пассажирский автобус, выполнявший рейс Чугуев – Коробочкино. Автобус во время движения зацепило прицепом грузового автомобиля, который ехал во встречном направлении.
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