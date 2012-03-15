В поезде обнаружили препараты для пластической хирургии

Сотрудники Черниговской таможни в железнодорожном пункте пропуска «Горностаевка» на украинско-белорусской границе задержали препараты для пластической хирургии на общую сумму свыше 980 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе таможни, во время осуществления таможенно-пограничного контроля в одном из купейных вагонов поезда «Киев – Санкт-Петербург» сотрудник таможни при осмотре ниши для багажа над дверью купе обнаружил 50 упаковок имплантатов для мягких тканей иностранного производства, которые были спрятаны за свернутыми матрасами. После этого в личных вещах гражданина РФ, ехавшего из Киева в Санкт-Петербург, обнаружили еще 200 флаконов с надписью «Ботокс» производства Ирландии. До этого мужчина заявлял, что перемещает только личные вещи и продукты питания.

Препараты «Ботокс» находились в сумке–холодильнике под продуктами питания и аккумуляторами холода.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Продолжается дальнейшая проверка.