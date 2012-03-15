Сегодня станция метро «Осокорки» в Киеве возобновила работу

Сегодня, 15 марта, в 5:45 станция Киевского метрополитена «Осокорки», которая вчера была закрыта на вход и выход, возобновила работу в привычном режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, ночью силами метрополитена были устранены последствия аварии и организована работа резервного освещения на платформе станции.

Как известно, 14 марта в 16.42 произошло возгорание электропроводки ламп освещения, вследствие чего возникло задымление вестибюля станции «Осокорки». В связи с этим были временно закрыты на вход станции метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» и организовано движение поездов на участках станций «Сырец» – «Выдубичи», «Харьковская» – «Красный Хутор».

В 19.32 работы станций «Славутич» и «Позняки» был возобновлен. Мимо станции «Осокорки» поезда следовали без остановки.

Чтобы обеспечить нормальное передвижение пассажиров, КП «Киевпасстранс» была организована работа дополнительных единиц подвижного состава маршрутного такси №220, а также автобусов №№ 51, 45 и 45 тр.

Причины возгорания осветительных приборов на станции «Осокорки» выясняются.

К ликвидации последствий пожара 14 марта были привлечены подразделения Главного территориального управления МЧС Украины в г. Киеве, Главного управления Гостехногенбезопасности г. Киева, Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, КАРС «Киевская служба спасения», службы КП «Киевский метрополитен», Главного управления МВД Украины в г. Киеве, Главного управления здравоохранения.