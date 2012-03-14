На Луганщине паводок ожидают в конце второй декады марта

Паводок в Луганской области начнется в конце 2-й декады марта. Об этом УНИАН сообщили в Луганском гидрометцентре.

По словам начальника отдела гидрологии гидрометцентра Инны ЧАБАНЕНКО, паводок будет выше, чем прошлогодний, но ниже нормы. Ожидается разлив рек Айдар и Красная.

Наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в областном центре, где потенциальная зона затопления затрагивает около 15 тыс. человек.

По словам первого заместителя Луганского городского головы Манолиса ПИЛАВОВА, в случае повышения уровня задамбовых вод - будут установлены насосы для откачки воды.

Как сообщили УНИАН в областном управлении водных ресурсов, специалисты управления контролируют ситуацию на всех водохранилищах области. «Однако возникают вопросы по тем водоемам, где нет балансодержателей и некому осуществлять контроль за уровнем воды», – отметил начальник управления Александр МАНЖОЛА.

Он также сообщил, что сотрудники МЧС совместно со специалистами управления водных ресурсов составил перечень таких водохранилищ и будут контролировать ситуацию на них.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области создан штаб по пропуску ледохода и борьбе с наводнениями и паводками в 2012 году, куда могут обращаться жители, если возникает угроза подтопления их жилья.