Николаевские врачи не ставят вопрос о транспортировке Оксаны Макар

Врачи отделения термической терапии Николаевской городской больницы № 3, где находится Оксана МАКАР, ставшая жертвой зверского изнасилования и попытки ее сжечь, даже не ставят вопрос о перевозке пострадавшей в Киев или Москву для лечения в специализированной клинике.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лечащий врач девушки Сергей СМИРНЫЙ.

Перевезти О.МАКАР в Москву предложили члены съемочной группы российского телеканала ОРТ, которые сегодня снимали репортаж из больницы, где находится девушка, они также разговаривали с ее матерью Татьяной СУРОВИЦКОЙ.

На ОРТ готовится программа «Пусть говорят» с ведущим Андреем МАЛАХОВЫМ, в которую журналисты намерены пригласить Т.СУРОВИЦКУЮ.

Тем временем состояние О.МАКАР остается тяжелым. Ожогами повреждено 55% поверхности тела, большая часть из них 3-й и 4-й степени.

Как сообщает сайт «Преступности. НЕТ», сегодня главный врач Николаевской городской больницы №3 сообщил, что состояние О.МАКАР стабильно тяжелое. «Позвоночник девушки оголен, так как сгорели мышцы на спине, обожженная часть – от 10 ребра ниже до ягодиц. Что касается ампутации, то врачи делают все возможное, чтобы избежать её в дальнейшем, однако возможно, что ступню правой ноги таки придется ампутировать», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, потерпевшей 19-летней О.МАКАР уже ампутировали руку.

По данным следствия, 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 19-летнюю девушку и изнасиловали ее. После чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь. 11 марта трех подозреваемых задержали, однако двоих из них потом отпустили под подписку о невыезде.

Как стало известно, подозреваемые оказались сыновьями влиятельных экс-чиновников. Один из них - сын бывшего прокурора Центрального района г. Николаева, а второй - сын экс-главы Еланецкой райгосадминистрации. Однако, как утверждают в областной прокуратуре, никакого отношения к бывшему прокурору Центрального района ни один из задержанных не имеет. Информацию о том, что второй является сыном экс-главы РГА, в ведомстве подтвердили.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить на подписку о невыезде двух подозреваемых в зверском изнасиловании О.МАКАР.

После этого 13 марта по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте троих подозреваемых.

Однако сегодня мать девушки заявила УНИАН, что следователи пытаются приуменьшить вину троих подозреваемых в совершении преступления.

Т.СУРОВИЦКАЯ рассказала, что вчера вечером в палату пришел судмедэксперт, который произвел экспертизу, и следователь Центрального райотдела. По словам матери потерпевшей, следователь начал разговор в развязном тоне: «Ну, что, лежим? Ну, давай, рассказывай!». Т.СУРОВИЦКАЯ говорит, что по направленности задаваемых вопросов она поняла, что следователь клонит к тому, что девушка добровольно согласилась на близость. «Сейчас они перекручивают на «по согласию». Крутят на эту статью», - сказала Т.СУРОВИЦКАЯ.