Николаев: помощь Оксане Макар поступает не только из Украины

Помощь Оксане МАКАР поступает не только из Украины, о трагедии знают и в Польше. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ.

«Люди высылают (деньги – УНИАН), в банкомате пойду снимать 35 тыс. за полтора суток. Сейчас высылают и по 10, и по 8 тыс. Сегодня уже в полшестого утра стояла куча доноров, которые пришли сдать кровь. Кровь сдают уже два дня», - рассказала мать пострадавшей от зверского изнасилования девушки.

По ее словам, вчера позвонил городской голова Николаева Владимир ЧАЙКА и пообещал свою помощь.

Т.СУРОВИЦКАЯ говорит, что каждый день ей дают список лекарств и медикаментов примерно на 1,5-2 тыс. грн.

Рядом с Татьяной сейчас находится ее одноклассница, которая проживает в Польше и специально приехала, чтобы ее поддержать.

«За нее встал весь мир. Этот ребенок должен что-то хорошее сделать, - говорит Т.СУРОВИЦКАЯ. - Ее для чего-то тут оставили».

По словам Т.СУРОВИЦКОЙ, Оксана отвечает на вопросы журналистов: «Не переживайте, я жива, не верьте Интернету!».

Как сообщал УНИАН, потерпевшая 19-летняя О.МАКАР с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку и врачи рассматривают возможность дальнейших операций.

По данным следствия, 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 19-летнюю девушку и изнасиловали ее. После чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь. 11 марта трех подозреваемых задержали, однако двоих из них потом отпустили под подписку о невыезде.

Как стало известно, подозреваемые оказались сыновьями влиятельных экс-чиновников. Один из них - сын бывшего прокурора Центрального района г. Николаева, а второй - сын бывшей главы Еланецкой райгосадминистрации. Однако, как утверждают в областной прокуратуре, никакого отношения к бывшему прокурору Центрального района ни один из задержанных не имеет. Информацию о том, что второй является сыном экс-главы РГА, в ведомстве подтвердили.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить на подписку о невыезде двух подозреваемых в зверском изнасиловании О.МАКАР.

После этого 13 марта по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте троих подозреваемых.