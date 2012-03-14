Винниччина: двое школьников провалились под лед

В пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области двое школьников провалились под лед на реке Сиб, один мальчик утонул.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

Двое мальчиков, 9 и 8 лет, чтобы сократить путь домой, решили пересечь по льду местную реку Сиб. Сделав несколько шагов, дети провалились под лед. Младший мальчик выбрался на берег и побежал за помощью. Через несколько минут односельчане прибыли на место происшествия. Они подняли 9-летнего мальчика из воды, но он уже был уже мертв.