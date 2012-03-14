В Крыму разворовывали имущество оздоровительного центра

Прокуратура Керчи возбудила уголовное дело по факту растраты имущества реабилитационно-оздоровительного центра Керченского психоневрологического интерната, ущерб оценивается в 1,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Фонд имущества Крыма в 2008 году передал имущество оздоровительного центра в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Атилла". "Фирма, вместо того, чтобы обеспечить сохранность объекта, демонтировало его", - сообщили в надзорном ведомстве.

Дело открыто по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины - "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".