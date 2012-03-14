Одесса: в больнице умер пешеход, пострадавший от наезда джипа

47-летний одессит, на которого 11 марта совершил наезд на тротуаре джип Toyota Land Cruiser с приклеенной на лобовом стекле наклейкой-пропуском «прокуратура», скончался минувшей ночью в городской больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, родственница потерпевшего уточнила, что у Сергея Алитенко был диагностирован перелом таза, машина «скорой помощи» доставила его в реанимационное отделение ближайшей больницы, где пытались спасти от тяжелых травм, причиненных наездом джипа рядом со стихийным рынком на улице Ризовской.

Очевидцы аварии сообщили, что водитель черного внедорожника был настолько пьян, что из машины его вывели под руки, посадили в красный джип и увезли с места происшествия.

На следующий день сотрудники Отдела по связям с общественностью УМВД Украины в области распространили сообщение, что виновник ДТП не является работником правоохранительных органов, а пропуск «прокуратура» на лобовое стекло водитель джипа купил и наклеил самостоятельно.

Вместе с тем, в облУВД подтвердили, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения и, двигаясь задним ходом, выехал на обочину, где совершил столкновение с деревом, а затем – наезд на пешехода на тротуаре. Остановился лишь после столкновения с припаркованным автомобилем Daewoo Matiz.

По этому факту возбуждено уголовное дело, согласно признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Виновника ДТП отпустили под подписку о невыезде.

Примечательно, что продемонстрировать журналистам изъятую с лобового стекла джипа наклейку «прокуратура» правоохранители отказались, сославшись на то, что она является вещественным доказательством по уголовному делу.