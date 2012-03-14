Донеччина: заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 49%

В Донецкой области общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в настоящее время ниже эпидемического порога на 49,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

Всего за минувшую неделю в области было зарегистрировано 16 тыс. 831 больных указанными инфекциями, показатель заболеваемости составил 38,2 случая на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 10,7% и ниже аналогичного периода прошлого года на 25,2%. Были госпитализированы 637 больных, в том числе детей в возрасте до 17 лет - 526 человек (82,5%). Летальных случаев среди больных гриппом и ОРЗ не зарегистрировано.

Мониторинг за состоянием эпидемической ситуации и проведения профилактических мероприятий в Донецкой области продолжается, заключено в сообщении.