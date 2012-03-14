Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ заверяет, что в регионе все больные почечной недостаточностью будут обеспечены лекарствами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление губернатора распространила пресс-служба Донецкой ОГА, комментируя тот факт, что на сегодняшний день в регионе возникла очень сложная ситуация с нехваткой лекарств для больных, которые находятся на гемодиализе и фактически поставлены перед вопросом жизни и смерти.

А.ШИШАЦКИЙ сказал, что уже достигнута договоренность с фирмой, которая поставляет лекарство «Дианил», о том, что в ближайшее время этот препарат будет предоставлен на сумму 100 тыс. грн., и этого количества препарата должно хватить всем больным на месяц.

«На ближайшую сессию облсовета будет вынесен вопрос о финансировании больных с почечной недостаточностью. Я уверен, он будет решен положительно, - сказал губернатор. - Для приобретения препарата из областного бюджета будет выделен 1 млн. 350 тыс. грн., которых хватит на лекарство для больных примерно до середины 2013 года».

А.ШИШАЦКИЙ подчеркнул, что он «не привык перекладывать ответственность». «Власть обязана заботиться о здоровье граждан. Мы не оставим этих больных один на один с их бедой. Вопрос о приобретении необходимых лекарств будет решен», - заключил глава ОГА.