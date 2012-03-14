На Харьковщине выявлено 1,5 тыс. больных с впервые диагностированным туберкулезом

В Харьковской области в 2011 году выявлено 1 тыс. 444 больных с впервые диагностированным туберкулезом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Коммунальном заведении здравоохранения «Областной центр здоровья», показатель заболеваемости составляет 52,7 случая на 100 тыс. населения (в 2010 году – 56,2).

Сегодня на учете в медицинских заведениях Харьковской области состоят более 28 тыс. больных туберкулезом, в том числе 3 тыс. 904 больных с активной формой туберкулеза.

В 2011 году в области умерли от туберкулеза 342 человека (в 2010 году – 357), показатель смертности составлял 12,4 случая на 100 тыс. населения. Этот показатель в 2011 году снизился, соответственно, с 19,2 до 13,9 случая на 100 тыс. населения. Показатель первичного выхода на инвалидность трудоспособного населения в течение последних 3 лет составляет 1,4 на 10 тыс. населения (средний по Украине – 2,8).

В прошлом году выявлено 75 больных впервые диагностированным туберкулезом в сочетании с ВИЧ/СПИДом (за 2010 год – 89), а также 16 случаев рецидивного туберкулеза (в 2010 году – 21).

В стационарных отделениях противотуберкулезных заведений области в прошлом году пролечено 3 тыс. 547 больных, из них с мультирезистентной формой болезни 713 человек. Среди пролеченных больных совмещенные инфекции (туберкулез и ВИЧ/СПИД) имели 195 человек. В санаторных заведениях, которые финансируются из областного бюджета, получили лечение 2 тыс. 513 больных, среди них 675 детей.