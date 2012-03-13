Уровень заболеваемости киевлян гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога
16:30, 13 марта 2012Новости регионов
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И значительно!
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице не превышает эпидемический порог.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на городскую санэпидемстанцию.
Так, в период с 5 по 11 марта медицинским заведениями столицы было зарегистрировано 20 тыс. 78 больных на ОРВИ и гриппом, что ниже недельного эпидпорога в три раза. Специалисты ожидают, что в течение нынешней недели уровень заболеваемости возрастет, но эпидпорог не будет превышен.
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