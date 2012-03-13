Уровень заболеваемости киевлян гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице не превышает эпидемический порог.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на городскую санэпидемстанцию.

Так, в период с 5 по 11 марта медицинским заведениями столицы было зарегистрировано 20 тыс. 78 больных на ОРВИ и гриппом, что ниже недельного эпидпорога в три раза. Специалисты ожидают, что в течение нынешней недели уровень заболеваемости возрастет, но эпидпорог не будет превышен.