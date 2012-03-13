В Чернигове корью начали болеть студенты медицинского колледжа.

Как сообщили УНИАН в областной СЭС, в учебном заведении зафиксировано три случая заболевания корью среди студентов.

Всего с начала года в Черниговской области зарегистрировано 38 случаев заболевания корью, в том числе три диагноза кори подтверждено лабораторно, 35 установлено клинически. Под подозрением с диагнозом «корь» находятся 10 больных. На сегодняшний день госпитализированы 13 человек.

На протяжении последней недели новые случаи заболевания (подозрения) корью в Черниговском юридическом колледже Государственной пенитенциарной службы Украины не зарегистрированы. Всего в колледже выявлено 30 случаев кори и 2 случая краснухи (карантин продлится еще 2 недели).