В больницах Донеччины выявлено более 70 нарушений при использовании газовых баллонов

08:46, 13 марта 2012
Новости регионов
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В течение февраля

В Донецкой области более 70 нарушений требований безопасного использования кислородных и других баллонов с газом обнаружили в течение февраля инспекторы государственной инспекции надзора в Донецкой области во время внеплановой проверки лечебно-профилактических учреждений региона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что согласно информации Главного управления здравоохранения Донецкой области, на ее территории находится 528 лечебно-профилактических учреждений, 149 из которых используют баллоны с сжатым (кислородом) и сжиженным (азотом) газами.

По состоянию на 1 марта было проверено 6 лечебно-профилактических учреждений области, из них два газификатора и четыре кислородно-распределительных пункта.

Во время проведенных проверок особое внимание уделялось наличию в учреждениях здравоохранения разрешений Госгорпромнадзора на эксплуатацию кислородных и других баллонов с газом, наличие распределительного пункта кислорода и соответствие его состояния проектной документации, подготовке персонала к его обслуживание и т.д.

В ходе проверок было выявлено 75 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда, а именно: эксплуатация баллонов и рамп с манометрами, срок проверки которых истек (Первомайская ЦРБ, ЦРБ г. Константиновка); в помещениях для хранения баллонов с кислородом отсутствуют инструкции, правила по безопасному ведению работ (Донецкий региональный центр охраны материнства и детства, Первомайская ЦРБ); хранение баллонов без колпаков (Областная туберкулезная больница г. Донецка, Областная больница профзаболеваний г. Донецка, Первомайская ЦРБ); в учреждениях здравоохранения нарушаются сроки получения разрешений Госгорпромнадзора на продолжение эксплуатации кислородных и других баллонов с газом (Первомайская ЦРБ).

В результате проверок инспекторы запретили эксплуатацию 12 баллонов и 1 кислородной рампы. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечены 13 должностных лиц, в том числе 4 главных врача.

В органы прокуратуры передано одно представление на главного врача Первомайской ЦРБ за невыполнение ранее выданных предписаний, одним из невыполненных пунктов которых является отсутствие Разрешения на выполнение работ повышенной опасности.

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