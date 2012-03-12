Хмельниччина: нуждаются в утилизации 450 т химических отходов

В Хмельницкой области нуждаются в утилизации 450 тонн непригодных и запрещенных к использованию средств защиты растений, хранящиеся на 38 складах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальном управлении МЧС в области, на данный момент 250 т химикатов перезатарены в полиэтиленовые мешки и 140 т - в бетонные контейнеры.

Всего в этом году на реализацию «Региональной программы обращения с опасными (токсичными) отходами в Хмельницкой области на 2010-2015 гг.» в областном бюджете запланировано выделить 2,6 млн. грн.

Справка УНИАН. На протяжении минувшего 2011 года из территории Хмельницкой области вывезены за пределы государства для дальнейшей утилизации около 120 т химических отходов.