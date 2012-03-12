Использование воды из реки Уж опасно для здоровья

Житомирское областное Управление МЧС признало, что использование воды из реки Уж для пищевых или хозяйственных целей и употребление рыбы, выловленной из этой реки, может быть опасно для здоровья.

Об этом говорится в переданном сегодня УНИАН сообщении сотрудника пресс-службы Главного управления МЧС в Житомирской области Сергея УЛАНОВА.

"7 марта в территориальное управление МЧС в Житомирской области от Государственной экологической инспекции в Житомирской области поступило сообщение, что 4 марта недалеко от села Воронево Коростенского района на берегу реки Уж местными рыбалками обнаружено большое количество погибшей рыбы. Специалистами областной Государственной экологической инспекции, с целью определения вероятного загрязнения водного объекта, отобраны пробы воды. Протокол о содержании азотной группы, хлоридов, сульфатов, химическом потреблении кислорода, тяжелых металлов, биологическом потреблении кислорода будет сформирован до 12 марта 2012 года", - сказал С.УЛАНОВ.

Он также уточнил, что по информации Главного государственного управления охраны, использования и воспроизводства водных живых ресурсов и регулированию рыболовства в Житомирской области, "прямые убытки по количеству погибшей рыбы (карась – 5119,2 кг, окунь – 968 кг, верховодка – 37,9 кг, чехонь – 191,2 кг, жерех – 1042,8 кг, плотва – 1191,3 кг ) в речке Уж составляют 14295,6 грн., сумма причиненного ущерба окружающей природной среде устанавливается Государственной экологической инспекцией".

"Областное управление МЧС предупреждает, что использование воды из р. Уж в пищевых или хозяйственных целях и употребление рыбы, выловленной из этой речки, может быть опасно для здоровья", - сказа С.УЛАНОВ.

Как сообщалось, по информации ТСН, возле Коростеня в реке Уж произошел массовый мор рыбы. Берега водоема покрылись белой пеной и мертвой рыбой.

Отравленная вода достигла реки Припять и вскоре попадет в Днепр.

7 марта заместитель начальника Главного управления МЧС в Житомирской области Олег ДЕРЖАНИВСКИЙ заявлял, что ситуация вокруг факта мора рыбы в реке Уж не подпадает под градацию "чрезвычайная".

Между тем прокуратура Житомирской области привлекла специалистов к проверке факта мора рыбы в реке Уж.