Одесский губернатор застрял в лифте

Сегодня председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК застрял в лифте многоэтажного дома, проверяя готовность к сдаче в эксплуатацию 30 квартир, ключи от которых мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ вручил 30 ветеранам войны еще в мае 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, после осмотра квартир губернатор вместе с сопровождавшими его журналистами решил спуститься на грузовом лифте, поскольку пассажирский лифт пока не работает. Однако подъемно-транспортный механизм, несколько раз встряхнувший пассажиров, на уровне второго этажа застрял.

Э.МАТВИЙЧУК и журналисты около 5 минут ждали технической помощи, чтобы покинуть кабину лифта. Выслушав объяснения представителя компании-застройщика, который сослался на недочеты в системе управления лифтами, губернатор поручил руководству строительной компании за четыре дня устранить проблемы и пообещал лично проверить, как работают лифты в этом доме.