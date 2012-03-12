В центре Львова взорвался газ, пострадала женщина
14:34, 12 марта 2012Новости регионов
0
Получила ожоги
Сегодня около 11.00 в центре Львова, в квартире на втором этаже жилого дома произошел взрыв газа, в результате которого получила ожоги 29-летняя женщина.
Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, женщина с ожогами тела ІІ-ІІІ степени госпитализирована.
По предварительному заключению экспертов, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газовой колонки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter