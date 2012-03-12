В центре Львова взорвался газ, пострадала женщина

14:34, 12 марта 2012
Новости регионов
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Получила ожоги

Сегодня около 11.00 в центре Львова, в квартире на втором этаже жилого дома произошел взрыв газа, в результате которого получила ожоги 29-летняя женщина.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, женщина с ожогами тела ІІ-ІІІ степени госпитализирована.

По предварительному заключению экспертов, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газовой колонки.

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