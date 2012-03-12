В Крыму младенец захлебнулся в ванной
13:22, 12 марта 2012Новости регионов
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2011 года рождения
В Симферополе погиб младенец, захлебнувшись водой во время купания в ванной.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям от врачей «скорой помощи» вечером 8 марта.
Мальчик, 2011 года рождения, умер до приезда неотложки.
Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники милиции.
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