Харьковщина: в результате ДТП погибли два человека
12:16, 12 марта 2012Новости регионов
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Семь - госпитализированы
В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 11 марта около 20.45 на автодороге Киев – Харьков – Должанский в районе села Снежковое Валковского района, погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Харьковской области, произошло столкновение двух автомобилей.
В результате столкновения водитель и пассажир одного из автомобилей погибли на месте, а семь пассажиров второго автомобиля были госпитализированы.
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