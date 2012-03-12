Харьковщина: в результате ДТП погибли два человека

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 11 марта около 20.45 на автодороге Киев – Харьков – Должанский в районе села Снежковое Валковского района, погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Харьковской области, произошло столкновение двух автомобилей.

В результате столкновения водитель и пассажир одного из автомобилей погибли на месте, а семь пассажиров второго автомобиля были госпитализированы.