Тернопольщина получила на соцпроекты 91 млн. грн

Тернопольская область в 2011 году получила из государственного бюджета на воплощение в жизнь социальных проектов 91 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава областной государственной администрации Валентин ХОПТЯН.

«Мы чувствуем поддержку. Ведь, если в 2010 году мы получили только 9,5 млн. грн., то в 2011 году – 91. В этом году я буду просить в Киеве 330 млн. грн.», - сказал В.ХОПТЯН.

По его данным, 91 млн. грн. в 2011 году были использованы на завершение строительства школ, детсадов, ФАПов, домов культуры или клубов, а также проведение газа в села.

«Мы в прошлом году 4 школы достроили за счет бюджета», – отметил председатель ТОГА.

В этом году область рассчитывает получить средства на завершение самых больших долгостроев.

«18 млн. грн. нужны для сдачи нового помещения областного архива, и еще 18 млн. – чтобы обеспечить его всем необходимым оборудованием. Областная библиотека – это уже история с длиннющей бородой (объект строится более 20 лет – УНИАН), на ее завершение нужно свыше 30 млн. 70 млн. грн. нам необходимо для восстановления окружной больницы в Кременце. Пусть не дадут сразу 70, дадут 30, но это даст возможность проводить работы», - сказал В.ХОПТЯН.

Кроме этого, по его данным, область будет просить 55 млн. для того, чтобы газифицировать села бывшего Мельница-Подольского района, а также средства на строительство дорог.

«На объездную вокруг Теребовли нужны 120 млн. грн., вокруг Бережан – 180 млн. Не знаю, дадут ли все средства, но рассчитываем на дороги, по крайней мере, на 300-400 млн. Ведь еще хотим сделать объездную вокруг Кременца, участок длиной 11 км в сторону Львова завершить, сделать ремонт в восточном направлении до Подволочиска от Тернополя», – поделился планами В.ХОПТЯН.