В Одессе в районе Аркадии сгорел ресторан

Сегодня около 4.00 в одесском пляжном районе Аркадия, где 19 января подожгли ресторан «Ассоль», загорелся ресторан украинской кухни «Первачок».

Как передает корреспондент УНИАН, здание ресторана тушили четыре пожарных расчета.

На месте происшествия работают специалисты облуправления Гостехногенинспекции. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства возникновения пожара. По предварительной оценке, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Аркадии сгорел ресторан «Ассоль», построенный в виде трехпалубного судна. По данным пресс-службы облуправления МЧС, пожар возник вследствие «занесения неизвестными лицами источника возгорания извне». Уголовное дело по факту поджога здания не возбуждено. «Руководством Шевченковского отделения милиции принято решение о дополнительной проверке», - сообщил руководитель Отдела по связям общественностью УМВД Украины в области Владимир ШАБЛИЕНКО.

В ночь на 18 января в районе Аркадии горел ресторан «Стронг хауз», однако очаг пожара на летней площадке заведения удалось быстро локализировать и потушить.