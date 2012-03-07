В Киеве запретили выселять реабилитационный центр «Сполох»

Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Деснянского района Киева и отменил решение Хозяйственного суда Киева, которым Всеукраинская общественная организация «Специальный экспериментальный социально-реабилитационный центр «Сполох» была обязана выселиться из нежилого помещения общей площадью 2491 кв. м в доме №16-а литера А на ул. Сабурова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, данное помещение является собственностью территориального общества Киева и уже 11 лет находится в бесплатном пользовании организации для предоставления образовательных услуг. В нем обучались 2 тыс. 400 учеников (как инвалидов, так и здоровых детей).

При принципиальной позиции прокуратуры Деснянского района Киева дети-инвалиды и в дальнейшем смогут учиться в арендованных помещениях Всеукраинской общественной организации «Специальный экспериментальный социально-реабилитационный центр «Сполох».