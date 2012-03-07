В Крыму сошли две лавины

Две снежные лавины общим объемом 20 кубометров сошли сегодня с Ай-Петри в Крыму. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Снег сошел в 10.30 на 50 - 51 километре дороги Ялта - Бахчисарай».

«Дорога стратегического значения не имеет. В зимнее время она закрыта для проезда транспорта», - заявили в УМЧС.

Снег убирают два трактора.

МЧС уже несколько дней подряд предупреждает крымчан об угрозе схода лавин.