Харьковщина: трое людей погибли от отравления газом

Вчера в 17.10 в Купянске Харьковской области в частном жилом доме соседями были обнаружены тела троих людей, в том числе ребенка 2011 г.р., которые погибли от отравления угарным газом.

Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла вследствие нарушения правил эксплуатации печного отопления.

На месте события работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.