Харьковщина: трое людей погибли от отравления газом
12:44, 07 марта 2012Новости регионов
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В том числе ребенок
Вчера в 17.10 в Купянске Харьковской области в частном жилом доме соседями были обнаружены тела троих людей, в том числе ребенка 2011 г.р., которые погибли от отравления угарным газом.
Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла вследствие нарушения правил эксплуатации печного отопления.
На месте события работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.
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