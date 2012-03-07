В Ривненской области с начала года в ДТП погибли 7 детей

Работники отдела госавтоинспекции УМВД Украины в Ривненской области обратились к жителям области с просьбой беречь своих детей от дорожно-транспортных происшествий, усилить внимание к изучению детьми правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обращение, переданное через местные средства массовой информации, обусловлено тем, с начала года в Ривненской области произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли семеро детей, а десять получили ранение разной степени тяжести.

За два месяца 2012 года работники ГАИ зарегистрировали два автопроисшествия, произошедшие по вине самих детей, в которых погибли двое детей. Статистика свидетельствует, что одной из основных причин, по которой дети оказываются под колесами автомобилей, является внезапный выход на проезжую часть дороги.

В частности, ГАИ приводит такие факты. 13 февраля около 16 часов на автодороге Киев – Ковель, вблизи города Саерны, 51-летний водитель, житель города Любомль Волынской области, управляя автомобилем «DAF TE 95» с полуприцепом, двигаясь из Ковеля в направлении Киева, совершил наезд на 15-летнего Александра. Подросток внезапно появился на проезжей части дороги. В результате ДТП от полученных телесных повреждений подросток умер на месте происшествия.

В этот же день, около 19 часов, на этом же отрезке автодороги вблизи села Романовка Сарненского района под колесами автомобиля погиб 9-летний Роман. Мальчик также внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

«Невозможно передать ту боль, которую чувствуют родители или родственники детей, попавших в дорожно-транспортные происшествия и получивших телесные повреждения или погибших», - говорится в сообщении.

Работники ГАИ также просят родителей быть личным примером в соблюдении правил дорожного движения.

По убеждению работников ГАИ, только совместными усилиями удастся сохранить здоровье и жизнь детей.