В Луганской области сгорел восьмиквартирный дом
10:51, 07 марта 2012Новости регионов
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Пострадавших планируют расселить
В с. Комиссаровка Переревальского района Луганской области сгорел 8-квартирный жилой дом, в котором проживало 15 человек.
Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.
Пожар возник от неосторожности при курении.
Все жильцы размещены по родственникам. Сегодня пострадавших планируют расселить в общежитие.
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