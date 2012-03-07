В Луганской области сгорел восьмиквартирный дом

В с. Комиссаровка Переревальского района Луганской области сгорел 8-квартирный жилой дом, в котором проживало 15 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.

Пожар возник от неосторожности при курении.

Все жильцы размещены по родственникам. Сегодня пострадавших планируют расселить в общежитие.