На Волыни ограбили две аптеки

В Ривном правоохранители задержали злоумышленника, который ограбил две аптеки на Волыни.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как рассказал первый заместитель начальника Рожищенского райотдела милиции Андрей ЛИТВИНЧУК, 41-летний житель Луцка подозревается в совершении двух краж в Рожище Волынской области.

С одной из аптек районного центра подозреваемый похитил медицинские препараты наркотического действия, которые без рецепта врача гражданам не отпускаются. При этом он не состоял на учете как наркозависимый. Из другой аптеки подозреваемый украл деньги. В помещения он попадал либо путем повреждения пластиковой двери, либо через окно.

Сумма нанесенного аптекам ущерба составляет 3400 гривень.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания Рожищенского РО УМВД Украины в Волынской области. Следствие продолжается.

За совершенные преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.