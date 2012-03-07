В Винницкой области отец зарезал сына

В одном из сел Тивровского района Винницкой области отец ножом зарезал своего сына.

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

По сообщению, ссора между 48-летним отцом и 30-летним сыном возникла после распития водки на кухне в доме, в котором кроме них были еще жена подозреваемого и несколько друзей. Потом началась драка, во время которой отец схватил со стола кухонный нож и ударил им своего сына в живот.

Люди, которые находились в доме, прибежали на крики, но помочь пострадавшему не смогли – смерть наступила мгновенно.

Отец погибшего ранее неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений. Сейчас он задержан и находится в райоделе милиции.

По факту преднамеренного убийства возбудили уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.