В Прикарпатье от взрыва газа пострадали три человека

В городе Бурштын Галицкого района Ивано-Франковской области вчера поздно вечером произошел взрыв газ в жилом доме.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской области облгосадминистрации, взрыв произошел на первом этаже девятиэтажного дома (общежитие).

Больше всего пострадала и находится в очень тяжелом состоянии женщина 1954 года рождения, ее сын получил ожоги средней степени тяжести, легкие ожоги получила невеста сына.

Допускают, что в квартире взорвался баллон сжиженного газа, поскольку дом не газифицирован, а оснащен электроплитами.