В Прикарпатье от взрыва газа пострадали три человека
14:58, 06 марта 2012Новости регионов
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В жилом доме
В городе Бурштын Галицкого района Ивано-Франковской области вчера поздно вечером произошел взрыв газ в жилом доме.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской области облгосадминистрации, взрыв произошел на первом этаже девятиэтажного дома (общежитие).
Больше всего пострадала и находится в очень тяжелом состоянии женщина 1954 года рождения, ее сын получил ожоги средней степени тяжести, легкие ожоги получила невеста сына.
Допускают, что в квартире взорвался баллон сжиженного газа, поскольку дом не газифицирован, а оснащен электроплитами.
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