Обгоревшую женщину из Ивано-Франковска доставили в Донецк

Спасатели МЧС на самолете транспортировали из Ивано-Франковска пострадавшую во время пожара женщину в ожоговый центр Донецка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 5 марта в 13.30 в Территориальное управление МЧС в Ивано-Франковской области от Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации поступила информация, что с помощью воздушного суда МЧС необходимо транспортировать женщину 1970 г.р. из ожогового центра Ивано-Франковской областной клинической больницы в ожоговый центр г. Донецк.

Как сказал главный врач Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир СИДОРАК, потерпевшей была предоставлена вся необходимая неотложная медицинская помощь, однако на сегодняшний день она нуждается в лечении в специализированном заведении.

В рамках пилотного проекта предоставления экстренной медицинской помощи воздушными судами и по согласованию с министром чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ оперативная группа ТУ МЧС в области под руководством начальника Территориального управления Владимира МОНАШЕСКОГО обеспечила транспортировку самолетом Ан-26 потерпевшей в Донецк.

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