В Луганской области устранена авария на водоводе
11:21, 06 марта 2012Новости регионов
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Без воды были 7 тыс. человек
В городе Первомайск Луганской области устранена авария на водоводе диаметром 250 мм, в результате которой без воды оставались свыше 7 тыс. человек.
Как сообщает УНИАН пресс-служба ООО «Лугансквода», ремонтные работы были завершены вчера вечером. Ремонтные бригады провели работы в сжатые сроки, обеспечив привлечение дополнительных людей и техники для того, чтобы максимально быстро возобновить водоснабжение.
На данный момент вода подается потребителям в полном объеме.
Как сообщал УНИАН, 4 марта в 20.00 в Первомайске произошел прорыв трубы холодного водоснабжения, в результате чего без централизованного водоснабжения остались 20 многоэтажных жилых домов, в которых проживает свыше 7 тысяч жителей.
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