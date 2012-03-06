В Луганской области устранена авария на водоводе

В городе Первомайск Луганской области устранена авария на водоводе диаметром 250 мм, в результате которой без воды оставались свыше 7 тыс. человек.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ООО «Лугансквода», ремонтные работы были завершены вчера вечером. Ремонтные бригады провели работы в сжатые сроки, обеспечив привлечение дополнительных людей и техники для того, чтобы максимально быстро возобновить водоснабжение.

На данный момент вода подается потребителям в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в 20.00 в Первомайске произошел прорыв трубы холодного водоснабжения, в результате чего без централизованного водоснабжения остались 20 многоэтажных жилых домов, в которых проживает свыше 7 тысяч жителей.