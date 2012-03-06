В Луганске началось строительство перинатального центра

В Луганске, на территории областной поликлиники, началось строительство перинатального центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, планируется, что этот центр будет самым крупным в Украине.

«Перинатальный центр Луганщины будет самым крупным в Украине: он будет насчитывать 180 коек. В планах на 2012 год наш проект не значился, но областные власти выступили с инициативой завершить строительство этого центра уже к октябрю 2012 года, и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вместе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ поддержали нас в этом вопросе», – отметил губернатор области Владимир ПРИСТЮК.

Он лично ознакомился с ходом строительных работ, а также осмотрел работы по реконструкции областной поликлиники, на территории которой находится перинатальный центр, обсудил дальнейшие этапы строительства, в частности, установку лифтов в поликлинике и проект расширения парковки, чтобы она могла принимать не только запланированный поток медицинского автотранспорта, но и машины посетителей.

80% средств на строительство перинатального центра будет выделено из государственного бюджета и 20% - из областного. Общая стоимость проекта составила 50 млн. грн. Из областного бюджета уже выделено 10 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в рамках проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» до 2014 года планируется открыть перинатальные центры во всех областях Украины, а также в Киеве и Севастополе. В частности, в столице уже открыт один центр, предусматривается открытие еще двух.