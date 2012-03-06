На Закарпатье бешеная собака искусала восемь человек

В городе Берегово Закарпатской области бешеная собака в течение дня искусала восемь человек.

Как сообщает газета «Факты», первая потерпевшая жительница Берегово подверглась нападению практически в центре города. Женщину с многочисленными укусами доставили в районную больницу.

На протяжении дня та же по описанию собака напала еще на нескольких человек в разных микрорайонах районного центра. Всего в райбольницу обратились восемь потерпевших. Все пострадавшие получили вакцину против бешенства, один потерпевший все еще находится на стационарном лечении.

Собаку умертвили, после чего ветеринары установили, что она была больна бешенством.

В то же время, городская власть ввела в Берегово карантинные ограничения: по городу расклеили листовки с сообщением о запрете выгула собак и вывозе их за пределы райцентра. Кроме того, всех владельцев кошек и собак просят привить своих питомцев от бешенства.