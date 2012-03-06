В Кировоградской области будут исследовать уровень радона

В Кировоградской области стартует масштабный проект по исследованию уровня газа радона в заведениях социальной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Кировоградской облгосадминистрации Владимира ЖУКА сообщает официальный сайт ОГА.

По его словам, с этой недели в школах, детских садах и больницах отдельных районов области будут установлено более тысячи специальных датчиков, которые на протяжении месяца будут измерять уровень радона. После этого полученные результаты будут обрабатывать специалисты профильного опытного учреждения – Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева Национальной академии медицинских наук Украины.

В.ЖУК отметил, что уже завтра начнется установление первых датчиков, а ответственных лиц будут знакомить с особенностями работы этих устройств в режиме он-лайн.

В мае этого года, после вычисления доз радона отдельно по каждому помещению и определения рисков влияния газа на здоровье человека, в области будет внедрена специальная антирадоновая программа.

«Никто никого не должен испугать. Это – нормальный проект, призванный привлекать жителей области к здоровому образу жизни. Не нужно много, чтобы защитить свою жизнь от радона: элементарно – ежедневно проветривать помещение и делать влажную уборку», - отметил председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН.

Как сообщал УНИАН, изучение влияния радона на состояние здоровья населения Кировоградского региона начато по инициативе областной власти в рамках масштабного исследования причин, влияющих на уровень онкозаболеваний.

Для предметного изучения вопроса, связано ли содержание радона в воздухе с высоким уровнем заболеваемости раком в области, согласована совместная деятельность со Шведским агентством по радиационной безопасности (SSM) и Институтом гигиены и медицинской экологии им. Марзеева. Эти организации помогут с проведением картографирования радоновых рисков на территории Кировоградской области.