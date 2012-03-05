В Севастополе производили фальсифицированное вино
17:45, 05 марта 2012Новости регионов
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Ликвидирован подпольный цех
В Севастополе сотрудники налоговой милиции и прокуратуры ликвидировали подпольный цех по производству и реализации фальсифицированных алкогольных напитков.
Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной налоговой службы в городе Севастополе, изъято более 4 тонн фальсификата, изготавливаемого в антисанитарных условиях. Общая стоимость изъятого оборудования, сырья и материалов для производства алкогольной продукции составила более 170 тыс.грн.
Продукция продавалась в пластиковой таре по цене от 30 до 40 грн. за литр под брендами известных производителей вина.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта фальсифицированных алкогольных напитков.
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