В Севастополе производили фальсифицированное вино

В Севастополе сотрудники налоговой милиции и прокуратуры ликвидировали подпольный цех по производству и реализации фальсифицированных алкогольных напитков.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной налоговой службы в городе Севастополе, изъято более 4 тонн фальсификата, изготавливаемого в антисанитарных условиях. Общая стоимость изъятого оборудования, сырья и материалов для производства алкогольной продукции составила более 170 тыс.грн.

Продукция продавалась в пластиковой таре по цене от 30 до 40 грн. за литр под брендами известных производителей вина.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта фальсифицированных алкогольных напитков.