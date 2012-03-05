В Киеве легковушка столкнулась с грузовиком, погибла женщина

В Киеве при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибла женщина, и еще одна получила травмы.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, ДТП произошло сегодня утром на проспекте Палладина.

Легковой автомобиль «Шкода Фелиция» врезался в припаркованную фуру.

По предварительным данным, водитель грузового «Вольво», двигаясь по проспекту в направлении Академгородка, вынужден был остановиться по техническим причинам, чтобы долить воду в омыватель лобового стекла. Однако водитель «Шкоды» не справился с управлением, автомобиль раскрутило, и он столкнулся с грузовиком.

Водитель легкового автомобиля не пострадал, одна из его пассажирок - 24-летняя киевлянка умерла на месте аварии, другая - 22-летняя девушка была госпитализирована в больницу.