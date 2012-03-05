В Киеве без тепла более 700 потребителей

В связи с аварийными работами прекращено теплоснабжение более 700 потребителей в Соломенском района Киева.

Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «Киевэнерго», сегодня на газопроводе высокого давления, от которого питается районная котельная «Отрадный» ПАО «Киевэнерго», специалисты ПАО «Киевгаз» будут выполнять аварийные работы.

В связи с этим с 9.00 до 18.00 будет временно прекращена подача газа на котельную.

По этой причине 5 марта будет временно прекращено теплоснабжение 704 потребителей в Соломенском районе. В частности, без отопления и горячего водоснабжения временно будут находиться 462 жилых дома, 26 больничных заведений, 22 детских сада, 18 школ, 176 ведомственных зданий.

Дома расположены на улицах Академика Билецкого, Борщаговской, Василенко, Выборгской, проспекте Отрадном, улицах Гарматной, Героев Севастополя, Деснянской, Донца, Качалова, переулке Западном, проспекте Космонавта Комарова, бульваре Ивана Лепсе, улицах Академика Каблукова, Машиностроительной, Метростоевской, Новополевой, переулках Машиностроительном, Металлистов, Нежинском, улицах Пост-Волынской, Академика Стражеско, Суздальской, Чумака, Шепелева, Шутова, Генерала Тупикова, Чернышевского и др.