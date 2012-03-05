В Луцке без отопления - 6 домов, два детсада и две школы

В Луцке вследствие аварии на теплосети без отопления и горячей воды остаются два детсада, две школы и шесть жилых домов.

Порыв теплосети произошел сегодня ночью, сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета. Без тепла оказались 12 жилых домов, два детсада и две школы. Утром были проведены технологические переключения, и в результате шесть домов удалось подсоединить к другой котельной.