В Луцке без отопления - 6 домов, два детсада и две школы
15:34, 05 марта 2012Новости регионов
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В Луцке вследствие аварии на теплосети без отопления и горячей воды остаются два детсада, две школы и шесть жилых домов.
Порыв теплосети произошел сегодня ночью, сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета. Без тепла оказались 12 жилых домов, два детсада и две школы. Утром были проведены технологические переключения, и в результате шесть домов удалось подсоединить к другой котельной.
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