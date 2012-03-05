Днепропетровщина приобретет 90 импортных "скорых"

В 2012 году Днепропетровская область за счет субвенции из государственного бюджета в рамках проведения медицинской реформы приобретет 90 автомобилей скорой помощи марок Peugeot и Ford.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации с ссылкой на преседателя ОГА Александра ВИЛКУЛА.

Объем субвенций из госбюджета составляет 54,6 млн. грн.

Первые 13 автомобилей уже прибыли в область, и после оформления документов будут переданы Центрам скорой медицинской помощи.

По информации ОГА, с 1 января 2012 года в Днепропетровской области действует единая для всей области система работы скорой помощи, которая предусматривает принцип экстерриториальности. Это означает, что на вызов приезжает машина из ближайшего пункта базирования независимо от местонахождения пациента.

В 2011 году в области было создано 13 новых бригад скорой медицинской помощи и открыто 40 дополнительных пунктов базирования скорой помощи. Все автомобили оборудованы GPS-навигаторами, в отделениях скорой медицинской помощи установлены архиваторы речи и организованы круглосуточные посты диспетчеров.

По данным ОГА, проведение медицинской реформы в Днепропетровской области должно обеспечить приезд скорой помощи к пациенту за 10 минут в городах и за 20 минут – в сельской местности.