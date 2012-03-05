Хмельниччина: 30 ФАП реформированы в пункты приема больных

В Хмельницкой области в прошлом году 30 фельдшерских пунктов, обслуживающие менее 200 лиц, реформированы в пункты приема больных медицинскими работниками (соседних) лечебно-профилактических учреждений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации Вадим ГАВРИШКО, отвечая на информационный запрос.

Он отметил, что население сел, преимущественно с численностью менее 100 жителей, в которых нет медицинских учреждений, обслуживается врачами соседних учреждений. Так, в сельских административных районах функционирует 43 отделения скорой медицинской помощи, из них 23 - непосредственно в сельской местности.

Всего на конец 2010 года в Хмельницкой области функционировали 983 фельдшерско-акушерских пункта. По их количеству область занимала второе место в Украине.

Кроме того, в области за два года сокращено 876,75 штатных должностей в медицинских учреждениях, в том числе 438,75 должностей медицинского персонала.

“При проведении оптимизации всем медицинским работникам трудоспособного возраста предлагались другие должности. Все мероприятия по реорганизации учреждений и оптимизации их структуры проводились только по решению сессий районных и поселковых советов”, - отметил В.ГАВРИШКО.

Он добавил, что в результате оптимизации работы медицинской сферы дополнительные средства были направлены на укрепление материально-технической базы центральных районных больниц.

Справка УНИАН. Реформирование и оптимизация учреждений здравоохранения Хмельницкой области осуществляется в соответствии с планом мероприятий облгосадминистрации по реализации Программы экономических реформ на 2010-2014 гг.