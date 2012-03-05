В Черниговской области двое детей погибли при пожаре

Сегодня в 8.30 в оперативно-координационный центр ТУ МЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Гладкое Козелецкого района.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на месте пожара были обнаружены тела двух погибших мальчиков, 2007 и 2010 гг. р. Причина смерти устанавливается.

К гашению пожара привлекались два отделения самостоятельной государственной пожарной части №23 пгт Козелец.