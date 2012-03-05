В Черниговской области двое детей погибли при пожаре
12:04, 05 марта 2012Новости регионов
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Два мальчика, 2007 и 2010 гг. р.
Сегодня в 8.30 в оперативно-координационный центр ТУ МЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Гладкое Козелецкого района.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на месте пожара были обнаружены тела двух погибших мальчиков, 2007 и 2010 гг. р. Причина смерти устанавливается.
К гашению пожара привлекались два отделения самостоятельной государственной пожарной части №23 пгт Козелец.
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