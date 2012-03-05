В Харькове «минировали» супермаркет

В Харькове в супермаркете «Класс», расположенном на Московском проспекте, вчера днем искали взрывчатку.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, сообщение от неизвестного о заминировании супермаркета поступило к правоохранителям 3 марта около 16.30.

На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления МВД Украины в Харьковской области, работники Управления уголовного розыска и Управления борьбы с организованной преступностью, взрывотехнической и кинологической служб, МЧС, Управления СБУ в области, следственно-оперативная группа.

Из супермаркета были эвакуированы около 3 тыс. человек. Специалисты взрывотехнической и кинологической служб обследовали около 13 тыс. квадратных метров помещений супермаркета и прилегающей территории, однако не выявили опасных предметов.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность человека, который сделал ложное сообщение о заминировании.