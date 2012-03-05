На Днепропетровщине сокращено свыше 4 тыс. больничных коек

В Днепропетровской области в рамках медицинской реформы, которая продолжается с августа 2011 года, сокращено 4049 больничных коек круглосуточного стационара.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, из них почти 30% сокращено в медицинских учреждениях сельских районов.

Согласно информации Управления, на сегодняшний день обеспеченность населения области стационарными койками составляет 84,5 на 10 тыс. жителей, что больше, чем в Донецкой области (77,5 на 10 тыс.) и Киеве - 67,8 коек на 10 тыс. жителей.

«В Днепропетровской области не существует проблем с недостатком стационарных коек», - заверяют в Управлении здравоохранения ОГА.

Сейчас в медицинских учреждениях области насчитывается около 28,2 тысяч стационарных коек и свыше 6,2 тысяч коек дневного стационара.

В рамках медицинской реформы все больницы региона с декабря 2011 года с целью увеличения финансирования отрасли перешли на баланс Днепропетровского областного совета.

Однако, как сообщил УНИАН депутат Днепропетровского городского совета Алексей САЛКАЧ, финансирование больниц оставалось на уровне 2011 года.

В Управлении здравоохранения объясняют, что средства в бюджете есть, но необходимо провести тендерные процедуры, которые завершатся в апреле.

Между тем в этом году Днепропетровская область за счет субвенции из государственного бюджета в рамках медицинской реформы приобретет 90 автомобилей «скорой» помощи марок Peugeot и Ford.

Как сообщили в Управлении печати и информации Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра ВИЛКУЛА, объем субвенций из госбюджета составляет 54,6 млн. грн.

Первые 13 автомобилей «скорой» уже прибыли в область и после оформления документов будут переданы Центрам скорой медицинской помощи.

В соответствии с информацией ОГА, с 1 января 2012 года в Днепропетровской области действует единая для всей области система работы «скорой» помощи, которая предусматривает принцип экстерриториальности. Это значит, что на вызов приезжает «скорая» из ближайшего пункта базирования независимо от местонахождения пациента (раньше, например, «скорая» из Днепропетровского района не могла выехать на вызов в Магдалиновский район).

В 2011 году в области создано 13 новых бригад скорой медицинской помощи и открыто 40 дополнительных пунктов базирования скорой медицинской помощи. Все автомобили «скорой» оборудованы GPS-навигаторами, в отделениях скорой медицинской помощи установлены архиваторы языка и введены круглосуточные посты диспетчеров.

По данным ОГА, проведение медицинской реформы в Днепропетровской области должно обеспечить приезд скорой помощи к пациенту в течение 10 минут в городах и 20 минут – в сельской местности.