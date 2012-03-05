Луганщина: без водоснабжения остались свыше 7 тыс. человек

Вчера в 20.00 в Первомайске Луганской области произошел прорыв трубы холодного водоснабжения, вследствие чего без централизованного водоснабжения остались 20 многоэтажных жилых домов, в которых проживает свыше 7 тысяч лиц. Коммунальной службой организован подвоз воды. К восстановительным работам привлечены аварийные бригады ООО „Лугансквода”, сообщает пресс-служба МЧС. Произошедшее находится под контролем Главного территориального управления МЧС в Луганской области.

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