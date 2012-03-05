В Одессе чиновники СЭС требовали взятки за экспертизу товара

В Одессе сотрудниками прокуратуры изобличены в преступном злоупотреблении служебным положением заведующая отделом и служащая Центральной санитарно-эпидемиологической станции на водном транспорте Украины, организовавшие противозаконную оплату вознаграждений от предпринимателей за каждый вывод санитарно-эпидемиологической экспертизы на транспортируемые товары.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, уточнив, что «вследствие противозаконных действий, согласно данным досудебной проверки, мздоимцами получено от частных предпринимателей 2 тыс. 450 долл. и 1600 грн. Причинен существенный вред государственным интересам в виде подрыва авторитета и престижа органов исполнительной власти Украины».

Следователем облпрокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 364 и 368 (злоупотребление служебным положением и получение лицом неправомерной выгоды за совершение действий при использовании предоставленных ему полномочий) Уголовного кодекса Украины.