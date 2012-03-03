Житомирщина: под колесами автомобиля погиб велосипедист

16:26, 03 марта 2012
Новости регионов
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35-летний местный житель...

В Житомирской области на 150-м километре дороги Выступовичи - Житомир в Черняховском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист.

Как сообщил корреспонденту УНИАН работник пресс-службы ГАИ в Житомирской области Николай ЯЦКЕВИЧ, автомобилем «Нива» был смертельно травмирован 35-летний местный житель.

От полученных при аварии повреждений велосипедист умер в реанимационном отделении Черняховской центральной районной больницы.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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