Житомирщина: под колесами автомобиля погиб велосипедист
16:26, 03 марта 2012Новости регионов
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35-летний местный житель...
В Житомирской области на 150-м километре дороги Выступовичи - Житомир в Черняховском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист.
Как сообщил корреспонденту УНИАН работник пресс-службы ГАИ в Житомирской области Николай ЯЦКЕВИЧ, автомобилем «Нива» был смертельно травмирован 35-летний местный житель.
От полученных при аварии повреждений велосипедист умер в реанимационном отделении Черняховской центральной районной больницы.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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