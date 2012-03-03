Хмельниччина: райбольница получила итальянский рентген-аппарат

Губернатор Хмельницкой области Василий ЯДУХА передал Чемеровецкой районной больнице многофункциональный рентген-аппарат итальянского производства стоимостью почти 2 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Хмельницкой облгосадминистрации.

В пресс-службе уточнили, что с помощью аппарата пациентам можно делать рентгеноскопию, рентгенографию и томографию.

Общаясь с медицинскими работниками района, В.ЯДУХА в который раз отметил, что приоритетными в работе областной власти есть и будут сферы здравоохранения и образования.

“В период внедрения реформ, которым положено начало Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, особенно в медицинской отрасли, есть много кривотолков, искажений. Хочу сказать, что именно работники медицинской отрасли вместе с властью должны конкретно разъяснять нашим гражданам суть реформ, и для чего такие изменения происходят. И не только для того, что нужно сэкономить бюджетные средства, а это крайне нужно делать, а чтобы реально приблизить медицинскую помощь к потребности человека”, - объяснил В.ЯДУХА.