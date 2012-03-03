В реформировании столичного здравоохранения будут опираться на медицинскую общественность

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что в реформировании столичной системы здравоохранения будет опираться на медицинскую общественность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в лечебных учреждениях Киева продолжается обсуждение актуальных проблем столичной системы здравоохранения, в результате которых должен быть сформирован столичный стандарт здоровья.

"Опасения были, но именно в том плане, что обсуждения в коллективах могут превратиться в очередные собрания ради галочки. Что люди настолько не верят в положительные перемены, что будут собираться разве что по принуждению. Но надежда, лично у меня, была. И она оправдывается! Ежедневно актуализируются все новые проблемы. Обнаруживаются и предупреждаются системные сбои. Сегодня нам известно о состоянии дел в отрасли больше, чем когда-либо в прошлом. Убежден, и приложу все усилия, чтобы энтузиазм не прошел, чтобы люди, которые решили мне поверить, не были разочарованы. Вместе мы создадим действенный Столичный стандарт здоровья и сможем кардинально изменить ситуацию к лучшему", - сказал А.ПОПОВ.

Председатель КГГА признался, что, когда предложил провести профессиональное обсуждение, ему предупреждали о "консервативности" медицинских работников.

"Когда я собирался обратиться к медикам Киева с предложением присоединиться к разработке стандарта, то не могу сказать, что меня не отговаривали. Было много советов вроде того, что медики к местной власти негативно настроены, нет доверия, нет понимания. Да и вообще, медицинские работники - это люди, которые всегда более консервативно настроены к переменам, реформированию. Предупреждали о волне негатива, о том, что начнется негативная реакция. Врачи и медицинский персонал, которые пока молчат, ни на что не надеясь, начнут вслух говорить о проблемах, о системном кризисе. Моя позиция и тогда, когда я инициировал обсуждение среди медиков-практиков, и сегодня - не изменилась. Только совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию", - пояснил А.ПОПОВ.

В свою очередь, представители медицинской общественности считают, что власть должна была выступить с такими инициативами раньше, поскольку изменения необходимы. "Конечно, нужно было спросить нас раньше, два, три года назад. Сейчас же мы должны уже изменять ситуацию, исходя из того, что преобразования начались, и мы вынуждены переправлять их в конструктивное русло", - сказал заведующий хирургическим отделением поликлиники № 1 Деснянского района Виктор ОСИПЧУК.

"Семейный врач не может появиться по приказу. Так не бывает, чтобы сегодня пришла директива, а завтра в Киеве появилось пять сотен врачей новой специальности", - говорит врач Детской поликлиники № 1 Деснянского района Наталия ГУМЕНЮК.

Председатель КГГА также подверг критике бюрократические подходы к реализации медицинской реформы, "когда чиновники формируют директивы, не отслеживая реального положения вещей". "Никто лучше врачей не знает, как решать проблемы отрасли", - убежден А.ПОПОВ.

По информации КГГА, в обсуждении проблем столичной системы здравоохранения уже приняли участие коллективы семи из десяти районов столицы. Подавляющее большинство коллективов приняли решение делегировать в КГГА для разработки конкретных предложений своих представителей - семейных врачей, терапевтов, хирургов. Большинство лечебных учреждений решили выдвинуть по двух представителей: кроме врача, интересы коллектива будет отстаивать и представитель среднего медицинского персонала.